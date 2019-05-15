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Евробляхеры заблокировали проезд по Киеву с новыми-старыми требованиями (ФОТО)

15 мая, 10:00
Евробляхеры снова перекрыли центр Киева - фото 1
Евробляхеры снова перекрыли центр Киева

Утром в среду, 15 мая, владельцы нерастаможенных авто, завезенных за бесценок из стран Евросоюза, вышли на очередную акцию протеста к стенам Верховной Рады. Из-за перекрытия проезда по Грушевского движение по дорогам столицы тут же остановилось. Пробки достигают 10 баллов.

Организаторами митинга выступили все те же деятели из "АвтоЕвроСилы", а требования бляхеров, в принципе, не изменились: отмена акциза на машину и отсрочка на введение штрафов.

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Кроме того, купившие за реальную рыночную стоимость авто за границей хотят, чтобы при проведении перерегистрации с них не сдирали штрафы повторно.

Евробляхеры заблокировали проезд по Киеву с новыми-старыми требованиями (ФОТО) - фото 180986

Как известно, уже с 24 мая закон, согласно которому за управление машиной с иностранной регистрацией предусмотрено до 170 тысяч гривен штрафа, вступает в силу.

Евробляхеры заблокировали проезд по Киеву с новыми-старыми требованиями (ФОТО) - фото 180987

А поскольку огромное количесто евробляхеров купили свои машины за полторы-две тысячи долларов, а растаможка таких авто даже в льготный период составляла не менее трех тысяч, недовольных осталось очень и очень много.

Тем не менее, многие все же повелись на предложение Южаниной и заплатили бешеные деньги, переведя машины на украинскую регистрацию.

Как известно, 8 ноября прошлого года ВР приняла законы 8487 и 8488, которыми внесли изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины. Нардепы утверждали, что законы должны были привести к легализации машин, завезенных из стран ЕС. Тарифы на растаможку авто снизились.

После принятия законов активисты начали перекрывать дороги по всей стране, но затем подуспокоились и поехали растамаживаться. Количество блях на дорогах значительно уменьшилось, но и не желающих в несколько раз переплачивать стоимость авто только лишь за получение украинских номеров оказалось немало.

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Киев Верховна Рада Евробляхи растаможка Новости Украина
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