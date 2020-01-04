Работница ГПУ приторговывала наркотиками, но недолго

Работница ГПУ приторговывала наркотиками, но недолго

В четверг, 2 января, правоохранители задержали работницу канцелярии ОГУ (бывшей ГПУ) за сбыт наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Во время обыска по месту ее жительства в с. Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Противоправную деятельность удалось прекратить благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков", - заявили в ОГУ и подчеркнули, что задержанная никогда не работала прокурором.

Кроме того в прокуратуре сослались на ст. 62 Конституции Украины, согласно которой особа считается невиновной, пока ее вина не будет полностью доказана.

Напомним, 12 ноября 2019 г. сотрудники НАБУ задержали главу департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПУ Светлану Кондзелю. Чиновницу подозревают в завладении 300 тыс. долл. 16 ноября Высший антикоррупционный суд заключил Кондзелю под домашний арест. Подробности читайте по ссылке.