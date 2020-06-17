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"Работают мобильные группы": Кличко усилил контроль за карантином в Киеве

13:50
"Работают мобильные группы": Кличко усилил контроль за карантином в Киеве - фото 1
"Работают мобильные группы": Кличко усилил контроль за карантином в Киеве

Глава КГГА Виталий Кличко усилил контроль за соблюдением карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Киеве.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Хочу обратить внимание на то, что город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны", - сказал Виталий Кличко.

Что грозит за нарушение карантина?

В случае нарушения карантина украинцам грозят штрафы от 17 до 51 тысяч гривен, общественным заведениям - от 34 до 340 тысяч.

Что было ранее?

В марте 2020 г. Кабинет министров Украины ввел административную ответственность за нарушение карантинных норм. Несмотря на высокие штрафы, с первых же дней борьбы с COVID-19 по всей стране наблюдались массовые случаи саботажа карантинных норм. В первую очередь это касалось транспортного сообщения и правил торговли.

В мае-июне правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.

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Виталий Кличко Киев Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
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