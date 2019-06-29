УГКЦ станет патриархатом? Отвечаем на вопрос

УГКЦ попросит патриархат у Папы . Получится ли у нее?

Намедни Глава УГКЦ Святослав заявил о желании получить патриархат от Папы Франциска І. Получится ли у него?

О своих планах владыка рассказал во время интервью.

Отвечая на вопрос о получении патриархата, он ответил следующее.

"Безусловно, мы будем говорить без табу. Мы получили сюрприз, то есть общение на высшем уровне. Это будет искренний разговор обо всех важных вопросах. Раньше я просил Святейшего Отца, чтобы с его стороны мы получили сигнал поддержки нашей Церкви, в частности институциональной".

И добавил следующее.

"Для нас патриархат - это не только какой-то титул или звание, а прежде всего способ существования. Недавно у нас была интронизация нового митрополита для США. Он был избран на Синоде Епископов УГКЦ и именно этот выбор благословил Папа. Глава Церкви приехал его ввести в правительство, согласно Кодексу канонов Восточных Церквей, и показать, что мы функционируем как патриаршая Церковь".

По словах владыки, УГКЦ сделает все для определения своего статуса.



Есть ли у УГКЦ шанс?

Шанс есть всегда, но в данном случае он минимален. Согласно все тому же Святославу, "институциональный" вопрос рассматривается на каждой встрече с Папой. Как видно, пока что безрезультатно.

Отметим, что одна их наиболее активных попыток получить патриархию была предпринята в 1962 г. во время Второго Ватиканского собора. К сожалению Папа Иоанн XXIII отказал греко-католикам. Но переговоры не прошли даром. При посредничестве США, из СССР был освобожден митрополит УГКЦ Иосиф Слипый (1892- 1984).

Но довольно истории. Так что же решит нынешний Папа Франциск I? Увы, но надежды на позитивное решение мало. На данный момент католическая Церковь, как и православные структуры, переживает не самые лучшие времена. И маловерятно, что нынешний Папа захочет рисковать в этом вопросе.

Плюс, не забываем о том, что администрация президента Владимира Зеленского полностью дистанциировалась от религиозных вопросов( яркий тому пример, отсутствие реакции на действия Филарета - прим. ред). Без поддержки государства, вопрос предоставления патриархии усложняется еще больше. Так что дальнейшие события вполне закономерны.

Правда, встреча с Франциском все же будет иметь некие позитивные результаты для УГКЦ. Не исключено, что греко-католики получат более широкую автономию.

Далі буде.