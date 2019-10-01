Пьяный полицейский отлупил подростка битой в Полтаве. Что известно?
Пьяный полицейский отлупил подростка битой в Полтаве. Что известно?
В воскресенье, 29 сентября, в Полтаве пьяный полицейский в паре с другим мужчиной напал на женщину и двух подростков. Результат плачевен: 17-летнему парню порвали селезёнку.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Как передает источник, "двое нетрезвых мужчин совершили серию нападений на прохожих" – сперва на подростков, а потом и на женщину, за которую заступился муж.
Однако у этой истории грустный финал: 17-летний студент Максим Кутняк получил тяжелые телесные повреждения.
Как выяснилось позже, одним из правонарушителей оказался полицейский Василий Твердохлеб, который служит в батальоне патрульной службы особого назначения "Полтава".
По факту ЧП ведется следствие.
Напомним, солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину.
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