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Пьяный полицейский отлупил подростка битой в Полтаве. Что известно?

09:06
Пьяный полицейский отлупил подростка битой в Полтаве. Что известно? - фото 1
Пьяный полицейский отлупил подростка битой в Полтаве. Что известно?

В воскресенье, 29 сентября, в Полтаве пьяный полицейский в паре с другим мужчиной напал на женщину и двух подростков. Результат плачевен: 17-летнему парню порвали селезёнку.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Как передает источник, "двое нетрезвых мужчин совершили серию нападений на прохожих" – сперва на подростков, а потом и на женщину, за которую заступился муж.

Однако у этой истории грустный финал: 17-летний студент Максим Кутняк получил тяжелые телесные повреждения.

Как выяснилось позже, одним из правонарушителей оказался полицейский Василий Твердохлеб, который служит в батальоне патрульной службы особого назначения "Полтава".

По факту ЧП ведется следствие.

Напомним, солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину.

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полиция Полтава драка Новости Украина
Украинская правда
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