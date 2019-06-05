Владимир Зеленский Чернобыль от HBO Убийство Кирилла Тлявова Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Пьяный экс-прокурор с женой стреляли по людям из балкона многоэтажки (ВИДЕО)

18:20
Бывший прокурор ради развлечения стрелял по людям - фото 1
Бывший прокурор ради развлечения стрелял по людям

Вечером во вторник, 4 июня, 46-летний бывший военный прокурор забухал вместе со своей супругой, после чего решил развлечься в духе переяславских мусоров. Экс-правоохранитель достал помповое ружье и открыл огонь по прохожим.

Стреляли с балкона квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Поля, и сам злоумышленник, и его жена.

Аваков не уйдет. Он сделал заявление

Услышав характерные хлопки, свидетели ЧП вызвали полицейских. Копам поведали, что выстрелы раздавались из жилья, где обитает экс-сотрудник военной прокуратуры.

В итоге патрульные задержали преступников, которые, как утверждают очевидцы, как минимум пять раз нажимали на спусковой крючок.

- Злоумышленников доставили в Днепровский отдел полиции. У них изъяли зарегистрированное охотничье ружье Cobalt 12 калибра, - отметили правоохранители. - Владельца оружия задержали. А сегодня обоим злоумышленникам вручат уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство".

Нарушителям закона грозит от трех до семи лет тюрьмы, но с учетом того, что подозреваемый - бывший прокурор, его шансы отмазаться крайне велики.

Смотрите видео стрельбы по прохожим с балкона в Днепре онлайн:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Судьи признали, что десантники в Луганске погибли из-за российских военных - фото 1
Запорожский суд признал гибель командира Ил-76 последствием агрессии России
21:00
В Чернобыльской зоне - нашествие сталкеров - фото 1
Чернобыль от HBO привел к массовому сталкерству в Зоне отчуждения (ВИДЕО)
17:40
Менты и их родственники не считают себя виновными в убийстве ребенка - фото 1
Жена мента-убийцы обвинила в смерти Кирилла Тлявова его же родителей
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...