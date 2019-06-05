Пьяный экс-прокурор с женой стреляли по людям из балкона многоэтажки (ВИДЕО)

Бывший прокурор ради развлечения стрелял по людям

Вечером во вторник, 4 июня, 46-летний бывший военный прокурор забухал вместе со своей супругой, после чего решил развлечься в духе переяславских мусоров. Экс-правоохранитель достал помповое ружье и открыл огонь по прохожим.

Стреляли с балкона квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Поля, и сам злоумышленник, и его жена.

Услышав характерные хлопки, свидетели ЧП вызвали полицейских. Копам поведали, что выстрелы раздавались из жилья, где обитает экс-сотрудник военной прокуратуры.

В итоге патрульные задержали преступников, которые, как утверждают очевидцы, как минимум пять раз нажимали на спусковой крючок.

- Злоумышленников доставили в Днепровский отдел полиции. У них изъяли зарегистрированное охотничье ружье Cobalt 12 калибра, - отметили правоохранители. - Владельца оружия задержали. А сегодня обоим злоумышленникам вручат уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство".

Нарушителям закона грозит от трех до семи лет тюрьмы, но с учетом того, что подозреваемый - бывший прокурор, его шансы отмазаться крайне велики.

Смотрите видео стрельбы по прохожим с балкона в Днепре онлайн: