Пьяный экс-глава ментовки Запорожской области попался за рулем (ВИДЕО)

Олега Золотоношу задержали пьяным за рулем

Вечером в четверг, 16 июля, патрульные задержали очень пьяного водителя, который оказался бывшим руководителем полиции Запорожской области Олегом Золотоношей. Он, судя по всему, вел себя весьма буйно.

Как сообщили в телеграм-канале Teza, опубликовав видео допроса действующего преподавателя Государственного университета внутренних дел в Днепре Олега Золотоноши, который не так давно руководил полицией Запорожской области.

Где именно попался патрульным их бывший коллега, неизвестно. В соцсетях предполагают, что Золотоноша бухал в Киеве, после чего сел за руль и поехал колесить по столице. Впрочем, вполне может быть, что задержали его в Днепре, где он и работает в данный момент.

Судя по видео из полицейского участка, работник ментовско-аваковской системы неслабо отгудел, прежде чем плюхнуться управлять авто.

По крайней мере, внятно общаться с патрульными он явно не мог и едва сумел сказать, чтобы ему развязали руки. Взамен бывший мент обещал сидеть спокойно и не бросаться на полицейских.

Если явно имеющему неслабые связи мусору не удастся пропетлять, ему грозит лишение прав на год и штраф в смешные для него 10 тысяч гривен.

Впрочем, наказание бывшего главы полиции верится с трудом, ведь система "заточена" на круговую поруку в рядах копов.