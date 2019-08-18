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Путинские оккупанты чуть не стерли Саки с лица земли

11:00
Путинские Иваны запустили ракету в Саках - фото 1
Путинские Иваны запустили ракету в Саках

Единственное, что спасло ватных жителей Крыма от гибели - дебилизм Иванов, которые не смогли создать нормальный боеприпас. 700-килограммовая ракета просто не сработала.

Эпичнейший случай дебилизма среди российских военных произошел 1 октября 2017-го года на территории захваченного украинского военного аэродрома в Саках.

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Боевики морской авиации ЧФ РФ проверяли готовность управляемой ракеты класса "воздух-земля" Х-29ТД и случайно ее запустили. В итоге четырехметровый снаряд пулей вылетел с территории аэродрома, разнося все на своем пути. Сдетонировать ракета так и не смогла, поскольку российские инженеры - дебилы.

Известно о происшествии стало лишь сейчас, когда подконтрольные оккупантам "суды" начали выносить приговоры путинским наемникам Алексею Чебанову и Николаю Звереву.

Как оказалось, перед боевым вылетом самолета для очередной провокации, ракету тестировали с помощью комплекса "Ока". Террористы подали на пиропатрон ток, и боеприпас был запущен. Если бы ракета взорвалась, называющие себя русскими крымчане погибли бы пачками.

Но поскольку этого не произошло, Зверев и Чебанов отделались штрафами в 46 миллионов рублей, что в "русском мире" сродни смертной казни. Сажать в тюрьму полупокеров "судьи" не захотели - такие нужны в российской армии.

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