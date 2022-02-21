Путін визнав "незалежність" терористів Донбасу

Цинічна тварина спожівається втопити Україну у крові / kremlin.ru

У понеділок, 21 лютого, в Москві відбулося циркове шоу за участю Володимира Путіна.

Спочатку лідер держави-агресора виголосив довгий та цинічний спіч у форматі "ти мене поважаєш?". У ньому він звинуватив Україну у всіх смертних гріхах, а також заявив, що наша країна стала полігононом для НАТО.

НАТО Путін взагалі зобразив абсолютним злом та налякав довірливих росіян новинам про приблизний час піддьоту американських ракет до Воронєжа, Самари та Москви.

Також Путін звинуватив Україну в лише відомому йому геноциді, нагадав, що нав вигадав Ленін, а потім перейшов до десерту - проголосив, що визнає існування "квазідержав" на Донбасі.

Далі відбулася церемонія підписання "указів" - там вже були присутні громадяни України - колишній активіст МММ Пушилін та кадровий український спецслужбовець Пасєчник.

Від такого офігіли усі - Євросоюз вкотре виразив стурбованість та пообіцяв нові санкції проти очманілого агресора.

У Києві терміново зібралися на засідання РНБО, також президент Зеленський зідзвонився з президентом США Байденом та прем'єром Великої Британії Джонсоном та зажадав від них більш дієвої підтримки, адже Росія взяла курс на повномасштабну війну.

Визнання Путіним ОРДЛО, що важливо, повністю руйнує "Мінськ" та звільняє Україну від кабальних зобов'язань, нав'язаних нам у 2014 - 2015 роках. Але сам-на-сам з Росією Україна не вистоїть - нам потрібна підтримка цивілізованого світу.