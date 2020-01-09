Путин снова прибыл в оккупированный Крым: Названа причина

Путин снова прибыл в оккупированный Крым: Названа причина

Президент РФ Владимир Путин снова прибыл в оккупированный Крым. На этот раз для наблюдения за пуском крылатых ракет.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным СМИ, во время незаконного визита политик прибыл на борт крейсера "Маршал Устинов". Во время похода руководитель учений, главнокомандующий ВМС РФ Николай Евменов доложил Путину о задачах личного состава, после чего начались и сами маневры.

Во время учений оккупанты провели запуск крылатых ракет "Калибр", способных нести ядерные заряды, и новых гиперзвуковых ракет "Кинжал". За всем происходящим лично наблюдал президент России.

Протеста со стороны МИД Украины пока не поступало.

Напомним, Кабмин упрощает въезд в Крым для несовершеннолетних лиц от 14 до 16 лет. Отныне упомянутые категории смогут самостоятельно пересекать КПВВ:- при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; - при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования). Подробности читайте по ссылке.