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Путин рекламирует Порошенко – ФОТО

12:15
Путин рекламирует Порошенко - фото 1
Путин рекламирует Порошенко

Штаб гарант пошел во все тяжкие и решил задействовать в рекламе… Путина.

Путин. Скоро на всех улицах вашего города

Лозунг "Либо я, либо Путин" давно уже стал краеугольным камнем пропаганды Петра Алексеевича. Правда, в первом туре это не очень помогло.

Операция «Roshen»: агитация Порошенко от А до Я

Но "наша песня хороша- начинай сначала", - подумали в штабе президента и породили это, избрав пробным полигоном Харьков.

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Выбор, мягко говоря, не очень

И все бы ничего, но агитаторы нарушили закон "О рекламе".

А именно, ст. 8. Общие требования к рекламе

"В рекламе запрещается размещать изображение особы или использовать ее имя без письменного согласия".

Ст. 64 Ограничения касательно ведения предвыборной агитации

"Участие в предвыборной агитации запрещается особам, которые не являются гражданами Украины".

Как вам известно, Путин согласия не давал, да и соотечественником нашим он тоже не является.

И слава Богу. Такой просчет команды президента не мог не обратить на себя внимания.

"Так вот зачем летали Бойко-Медведчук", - сиронизировал журналист 1+1 Евгений Куксин, намекая на получение украинского гражданства Путиным.

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Не Путиным единым

После ярких месседжей Команды Зе, штаб гаранта попытался создать из Порошенко стильного и модного политика. Но получилось что-то непонятное.

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Стильный, модный, молодежный. Твой "П"

И вот, Порошенко "просек фишку" и открыл свой канал в телеграме (детище россиянина Павла Дурова). Сейчас там почти 45 тысяч "подписоты".

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Йоу! Че каво, чуваки?

Однако разные соцсети нельзя вести одинако, потому сммщики президента решили использовать эти нюансы. Так появился пост, который президент начал со слова "гайз" - английского термина, который означает "ребята", "друзья" и используется при неформальном общении, а его кириллическое написание - одно из фишек молодежной субкультуры.

 
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