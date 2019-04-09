Путин рекламирует Порошенко – ФОТО

Путин рекламирует Порошенко

Штаб гарант пошел во все тяжкие и решил задействовать в рекламе… Путина.

Путин. Скоро на всех улицах вашего города

Лозунг "Либо я, либо Путин" давно уже стал краеугольным камнем пропаганды Петра Алексеевича. Правда, в первом туре это не очень помогло.

Но "наша песня хороша- начинай сначала", - подумали в штабе президента и породили это, избрав пробным полигоном Харьков.

Выбор, мягко говоря, не очень

И все бы ничего, но агитаторы нарушили закон "О рекламе".

А именно, ст. 8. Общие требования к рекламе

"В рекламе запрещается размещать изображение особы или использовать ее имя без письменного согласия".

Ст. 64 Ограничения касательно ведения предвыборной агитации

"Участие в предвыборной агитации запрещается особам, которые не являются гражданами Украины".

Как вам известно, Путин согласия не давал, да и соотечественником нашим он тоже не является.

И слава Богу. Такой просчет команды президента не мог не обратить на себя внимания.

"Так вот зачем летали Бойко-Медведчук", - сиронизировал журналист 1+1 Евгений Куксин, намекая на получение украинского гражданства Путиным.

Не Путиным единым

После ярких месседжей Команды Зе, штаб гаранта попытался создать из Порошенко стильного и модного политика. Но получилось что-то непонятное.

Стильный, модный, молодежный. Твой "П"

И вот, Порошенко "просек фишку" и открыл свой канал в телеграме (детище россиянина Павла Дурова). Сейчас там почти 45 тысяч "подписоты".

Йоу! Че каво, чуваки?

Однако разные соцсети нельзя вести одинако, потому сммщики президента решили использовать эти нюансы. Так появился пост, который президент начал со слова "гайз" - английского термина, который означает "ребята", "друзья" и используется при неформальном общении, а его кириллическое написание - одно из фишек молодежной субкультуры.