Порошенко перешел на молодежный сленг, но испугался своей смелости

Всем чмоки в этом чате / Пресс-служа президента

После провала в первом туре выборов президент Порошенко все поставил на кон и открыл канал в telegram. С его помощью он рассчитывает одолеть Владимира Зеленского во втором туре.

Именно соцсети стали едва ли не решающим фактором победы Зеленского в первом туре - он не тратился особо не станлартных зазывал и телерекламу, а сконцентрировался на соцсетях (ну, была еще бесплатная поддержка канала 1+1, но это такое).

Именно активное промо Зеленского в телеграме и инстаграме сыграло важную роль в мобилизации его электората и привлечения новых членов в "команду Зе".

Порошенко "просек фишку" - говоря о молодежных соцсетях, редактор Без Табу переходит на молодежый сленг - и открыл свой канал в телеграме (детище россиянина Павла Дурова). Сейчас там почти 45 тысяч "подписоты".

Однако разные соцсети нельзя вести одинако, потому сммщики президента решили использовать эти нюансы. Так появился пост, который президент начал со слова "гайз" - английского термина, который означает "ребята", "друзья" и используется при неформальном общении, а его кириллическое написание - одно из фишек молодежной субкультуры.

"Гайз" от Порошенко моментально разлетелось по сети и стало мэмом. При этом никто, похоже, не уделил сути послания президента (а он призывал к толернатности и критиковал хейтспич, что очень странно, особенно после того, как его недалекий помощник постит картинку с Порошенко-Пиночетом, а тысячи других порохоботов называют всех, кто не голосовал за Порошенко, - умственно отсталыми малороссами или же агентами Кремля).

Мастера фотошопа не упустили возможности подшутить над блогером:

Через некоторое время "гайз" в послании президента было по неизвестным причинам заменено на нейтральное "друзья". Возможно, в администрации президента не оценили рвения ведущего канал. возможно, сам сммщик убоялся своей неформальности, а, может, это был лишь пробный камень и далее мы все увидим - "Йо", "камон", "изи", "цьомки-бомки", "поднял-обнял" и прочие вещи, которые на самом деле являются эпифеноменом дегуманизации.