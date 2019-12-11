Путин пугает резней на Донбассе при передачи Украине контроля над границей

Путин пугает резней

Главарь страны-террориста начал травить байки о том, что в случае передачи бойцам ГПСУ контроля над границей, "украинские бандформирования" устроят вторую Сребреницу. Поэтому оккупанты и дальше собираются не подпускать никого к огромной дыре, через которую они гоняют танки и боекомплект для войны.

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, террорист №1 рассказал о том, что у Зеленского якобы должны принять закон об амнистии всех убийц, а только потом Кремль может обсуждать с Киевом передачу контроля над границей.

Иначе, как утверждает циничный диктатор, "произойдет резня".

- Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время задает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно , кто там сильнее. И кто ими будет управлять, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер, - заявил Путин.

Примечательно, что кровавые этнические чистки в Боснии и Герцеговине, проводили именно пророссийские боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича. Когда войска поддерживаемых Кремлем сербов заняли Сребреницу в 1995-м году, они провели массовые убийства боснийцев-мусульман. Тогда погибли более восьми тысяч человек, а русские были единственными, кто в 2015-м году в Совете безопасности ООН проголосовали против признания резни актом геноцида.

Напомним, во время встречи лидеров "нормандской четверки" прошла личная встреча Путина и Зеленского. Никаких соглашений на ней заключено не было. Главарь РФ требовал выборы на Донбассе без передачи границы под контроль ГПСУ, а Зеленский на это не пошёл.

В общем, встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов, кроме обмена пленными. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.