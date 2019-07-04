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Путин поговорит с Зеленским: названо условие

10:17
Путин поговорит с Зеленским: названо условие - фото 1
Путин поговорит с Зеленским: названо условие

Президент РФ Владимир Путин поговорит с Владимиром Зеленским. Но есть одно "но"

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Об этом главарь России рассказал СМИ.

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов со своими соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.

Отметим, что по словам самого Зеленского, Украина не готова к "переговорам" с боевиками. А пока что гарант ограничился лишь разведением сил ВСУ и террористов.

На данный момент он все еще возлагает большие надежды на нормандский формат. Эту тему он обсуждал и во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. Тот пообещал свою поддержку Украине.

Но что это меняет? Ничего.

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Владимир Зеленский Донбасс война на Донбассе Владимир Путин Новости Украина
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