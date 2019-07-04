Путин поговорит с Зеленским: названо условие

Путин поговорит с Зеленским: названо условие

Президент РФ Владимир Путин поговорит с Владимиром Зеленским. Но есть одно "но"

Об этом главарь России рассказал СМИ.

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов со своими соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.

Отметим, что по словам самого Зеленского, Украина не готова к "переговорам" с боевиками. А пока что гарант ограничился лишь разведением сил ВСУ и террористов.

На данный момент он все еще возлагает большие надежды на нормандский формат. Эту тему он обсуждал и во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. Тот пообещал свою поддержку Украине.

Но что это меняет? Ничего.