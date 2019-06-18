Меркель заявила, что хочет вернуть Россию в ПАСЕ

Ангела Меркель призналась Зеленскому, что топит за русских

Канцлер Германии выступает за то, чтобы российские террористы были полноценно представлены в Парламентской ассамблее Совета Европы без каких-либо ущемлений в правах. При этом политик обещает "не забывать русским их нарушения", но звучит это совсем неубедительно.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 18 июня, канцлер Германии заявила о своих намерениях работать над полноценным возвращением русских в ПАСЕ.

Сделала она это показательно в присутствии нашего гаранта, но пообещала "не забыть о допущенных террористами нарушениях".

- Германия прилагает усилия для возвращения делегации российского парламента к работе ПАСЕ и рассчитывает, что в ближайшее время будет иметь успех в этом. Мы имели различные попытки и подходим к завершению процесса, - отметила канцлер. - Надо искать и найти какой-то путь для возвращения России для работы в ПАС), но одновременно надо найти какой-то путь для того, чтобы они выполнили обязательства.

Как известно, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая дает возможность российским террористам вернуться. Пропетлять русские планируют с помощью изменения правил о введении санкций против делегаций. После того, как документ вступит в силу, представителям стран-членов ЕС будет очень сложно продлевать ограничительные меры против путинских преступников.