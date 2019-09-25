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Путин перебросил в Ливию сотню наемников, часть из них уже кормит червей

Вчера, 22:20
В Ливии умирают российские "добровольцы" - фото 1
В Ливии умирают российские "добровольцы"

С начала сентября в Ливии появился отряд переброшенных кремлевскими агрессорами террористов. Путинские наемники за баблишко вступили в бойню между правительством страны и отрядами мятежного генерала Халифы Хафтара.

Как утверждают источники авторитетного агентства Bloomberg, российские убийцы - бойцы ЧВК "Вагнера", которое контролирует соратник террориста №1 Владимира Путина Евгения Пригожина.

Британская армия готовится поставить на место путинских наемников

Участники войны на Донбассе и в Сирии были откомандированы в район Триполи, где группировка Хафтара пытается захватить власть в стране. За несколько недель работы многие русские получили "инфаркт на учениях". Впрочем, все они были "уволены" из состава Вооруженных сил за пару дней до выезда. Ведь именно по такой схеме служат по контракту в оккупационной армии России.

Сам же мятежный лидер, само собой, получение военной помощи от Москвы отрицает. У Путина и спрашивать нечего - у него на все подобные вопросы один ответ: "нас там нет"

Боевые действия в Ливии, как известно, продолжаются с 4 апреля. Вышедший из-под контроля правительства генерал решил свергнуть руководство страны и установить режим хунты.

В ООН неоднократно выступали с призывом к Хафтару прекратить наступление на Триполи, но подогреваемый Кремлем мятежник останавливаться не собирается. Тем более, русские почему-то считают Ливию одной из стран, которая входит в их геополитические интересы.

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Новости Украина
Bloomberg
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