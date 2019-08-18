Британская армия готовится поставить на месте путинских наемников

Ихтамнеты и в Африке ихтамнеты

Армия Ее Величества всерьез обеспокоена активностью русских в Африке. Сейчас Россия предпринимает попытки установить контроль над Черным континентом, делая ставку на вооруженных наемников и подкуп местных властей.

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондон необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот региона в свою сферу влияния. По словам Картера, военная помощь странам Африки и отправка туда небольших по численности элитных отрядов для борьбы с терроризмом позволит сделать так, чтобы развивающиеся страны “ориентировались скорее на Запад, а не на группу Вагнера”.

Говоря о России, Картер признал, что “угроза со стороны Москвы материализовалась значительно быстрей, чем предполагали британские эксперты в 2015 году”.

“Они стали настоящими мастерами в манипулировании информационным полем и в стремлении выдать свою точку зрения за истину. Они очень грамотно действуют в киберпространстве. И я думаю, что они хорошо научились убеждать другие страны, что Россия для них является лучшим союзником, чем страны Запада”, считает Картер.

По словам Картера, не совсем понятно, что с этим теперь делать. Западные демократии, сказал он, должны придумать способы защиты правды и найти методы борьбы с теми, кто ведет подрывную деятельность. Особую роль Картер придал контрразведке. “Методы ведения борьбы меняются, и британская армия должна модернизироваться при помощи технологий, которые привели к этой эволюции”, - добавил глава Генштаба Королевства.

Главной военной силой русских в Африке является ЧВК "Вагнера" - номинально частная военная компания подручного Путина - Евгения Пригожина, на самом же деле - это прикрытие, а на самом деле "наемники" выполняют задачи, выгодные русским властям.

Эта схема была опробована в боях в Украине и Сирии, а теперь масштабирована на Африку. Причем, русские наемники активно действуют в десятке африканских стран, установив эффективный контроль над природными ресурсами континента, а также потоками контробанды наркотиков и других незаконных операций.

Об этом давно известно, однако долгое время на "шалости" России в Африке закрывали глаза. До тех пор, пока это не стало реальной проблемой.