война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Путин намекнул на раздачу паспортов всем украинцам

21:40
Путин идет на эскалацию постепенно - фото 1
Путин идет на эскалацию постепенно

Во вторник, 2 июля, главарь страны-террориста показательно отдал приказ карателю из МВД Владимиру Колокольцеву "изучить возможность упрощения процедур получения гражданами Украины гражданства Российской Федерации".

Сегодня в пресс-службе кремлевского лидера сделали очень громкое заявление, которое направлено не на посягательство Российской Федерации на нарушение международных законов, а на мозги ватных украинцев.

Меркель и Путин "договорились" об Украине: раскрыты детали

Хотя в Москве и подают идеи Путина как "итоги проведенной прямой линии", на самом деле ВВХ попросту убедился в том, что может с помощью раздачи паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" не только безнаказанно прикрывать свою террористическую деятельность, но и способствовать подрывной антиукраинской деятельности со стороны адептов "русского мира".

Намеком на получение документов с двуглавой курицей Путин словно призывает жаждущих прихода оккупантов помогать разваливать Украину. А поскольку никаких санкций, по крайней мере, личных, от Европы ему ожидать не приходится, идти на эскалацию вполне можно.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощении выдачи гражданства для ОРДиЛО. Рядовым смердам, паспорта, разумеется, раздали лишь для камер, но боевиков таковыми "премировали". Так что теперь терроирист №1 в мире может спокойно делать из своих кадровых военных на Донбассе "ассимилировавшихся украинцев".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинцы недовольны реваншем регионалов - фото 1
Протесты против реванша: на Майдане - тысячи человек, а в ГПУ обещают паковать Клюева ФОТО
22:20
Сергей Станишев - неоднозначный будущий глава Европарламента - фото 1
Европарламент может возглавить уроженец Украины с российскими связями
21:00
Зеленский игнорировал Климкина - фото 1
Зеленский больше месяца игнорировал попытки Климкина выйти на связь с президентом
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...