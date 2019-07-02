Путин намекнул на раздачу паспортов всем украинцам

Путин идет на эскалацию постепенно

Во вторник, 2 июля, главарь страны-террориста показательно отдал приказ карателю из МВД Владимиру Колокольцеву "изучить возможность упрощения процедур получения гражданами Украины гражданства Российской Федерации".

Сегодня в пресс-службе кремлевского лидера сделали очень громкое заявление, которое направлено не на посягательство Российской Федерации на нарушение международных законов, а на мозги ватных украинцев.

Хотя в Москве и подают идеи Путина как "итоги проведенной прямой линии", на самом деле ВВХ попросту убедился в том, что может с помощью раздачи паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" не только безнаказанно прикрывать свою террористическую деятельность, но и способствовать подрывной антиукраинской деятельности со стороны адептов "русского мира".

Намеком на получение документов с двуглавой курицей Путин словно призывает жаждущих прихода оккупантов помогать разваливать Украину. А поскольку никаких санкций, по крайней мере, личных, от Европы ему ожидать не приходится, идти на эскалацию вполне можно.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощении выдачи гражданства для ОРДиЛО. Рядовым смердам, паспорта, разумеется, раздали лишь для камер, но боевиков таковыми "премировали". Так что теперь терроирист №1 в мире может спокойно делать из своих кадровых военных на Донбассе "ассимилировавшихся украинцев".