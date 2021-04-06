Путін готує нову агресію: США вимагають від Росію пояснень

Орел пильно стежить за ситуацією / ТСН

США вважають повідомлення про пересування російських військових уздовж кордону з Україною «достовірними» і просять Москву пояснити «провокації».

«Ми закликаємо Росію утриматися від ескалації. Ми попросили пояснити ці провокації», – заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс. За його словами, «росіяни впродовж досить довгого часу прагнули залякувати своїх сусідів».

Повідомлення про нарощування і переміщення російських військ на кордоні з Україною стали новою підставою напруженості в американсько-російських відносинах менш ніж через три місяці після вступу на посаду президента США Джо Байдена.

Речник Держдепартаменту також наголосив, що Вашингтон «відкритий для взаємодії з Москвою» з огляду на ситуацію, що склалася.

США привели свої війська в Європі в бойову готовність через концентрацію російських військ поблизу кордону з Україною, повідомили джерела Politico і The New York Times. Це сталося на тлі загострення конфлікту на Донбасі.

Президенти України і США минулого тижня говорили про загострення ситуації по телефону, і Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському «незмінну підтримку» суверенітету України.