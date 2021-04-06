Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Путін готує нову агресію: США вимагають від Росію пояснень

11:34
Орел пильно стежить за ситуацією - фото 1
Орел пильно стежить за ситуацією / ТСН

США вважають повідомлення про пересування російських військових уздовж кордону з Україною «достовірними» і просять Москву пояснити «провокації».

«Ми закликаємо Росію утриматися від ескалації. Ми попросили пояснити ці провокації», – заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс. За його словами, «росіяни впродовж досить довгого часу прагнули залякувати своїх сусідів».

Повідомлення про нарощування і переміщення російських військ на кордоні з Україною стали новою підставою напруженості в американсько-російських відносинах менш ніж через три місяці після вступу на посаду президента США Джо Байдена.

Речник Держдепартаменту також наголосив, що Вашингтон «відкритий для взаємодії з Москвою» з огляду на ситуацію, що склалася.

США привели свої війська в Європі в бойову готовність через концентрацію російських військ поблизу кордону з Україною, повідомили джерела Politico і The New York Times. Це сталося на тлі загострення конфлікту на Донбасі.

Президенти України і США минулого тижня говорили про загострення ситуації по телефону, і Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському «незмінну підтримку» суверенітету України.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Россия Війна на Донбасі Украина Новини Мир
Радіо Свобода
Другое на тему
Суддя Вовк - символ корупції - фото 1
Брата одіозного судді Вовка схопили на хабарі в 100 000 доларів
14:31
Україна не хоче мати нічого спільного з окупантами - фото 1
Україна відмовилась вести переговори з окупантами у Мінську
09:32
Переміг найсильніший - фото 1
Василь Вірастюк переміг на виборах і стане народним депутатом
Вчера, 08:58
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50