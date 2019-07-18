Путин дает паспорта: Зеленский влупил ответку

Путин дает паспорта: Зеленский влупил ответку

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм для представления украинской диаспоре нашего гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - заявили в Офисе Президента.

И подчеркнули негодование президента в связи с недавним указом Путина об упрощенном гражданстве для украинцев.

"Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которому руководство России неоднократно декларировало", - отметили в ОП.

Напомни, ранее Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой областей.

Однако это далеко не первый шаг президента России в этом направлении. Так, первый подобный указ вступил в силу еще в мае 2019 года.