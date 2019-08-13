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Путин дает паспорта. А Зеленский влупил ответку

12:55
Путин дает паспорта. А Зеленский влупил ответку - фото 1
Путин дает паспорта. А Зеленский влупил ответку

Во вторник, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощенной процедуре выдачи жителям РФ гражданства Украины.

На авто Порошенко попрыгал русский. Ему дал гражданство Зеленский

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Документом освобождаются от необходимости представления обязательства прекратить иностранное гражданство лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и подвергающиеся преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности ", - говорится в указе президента.

Путин дает паспорта. А Зеленский влупил ответку - фото 185842

Аналогичное право также имеют "лица, проходящие службу в Вооруженных силах Украины и имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес".

Отметим, что поступок Владимира Зеленского является ответом на действия Владимира Путина. Ранее тот подписал два указа об упрощенной выдаче гражданства РФ для жителей Украины.

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