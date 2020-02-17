"Психанул, сглупил”: Бирюков извинился за "ублюдков" из ВСУ

"Психанул, сглупил”: Бирюков извинился за "ублюдков" ВСУ

Экс-советник Порошенко Юрий Бирюков извинился за оскорбление военнослужащих ВСУ, проголосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же", – написал Бирюков и попросил прощения.

"Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", - добавил политик.