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"Психанул, сглупил”: Бирюков извинился за "ублюдков" из ВСУ

16:30
"Психанул, сглупил”: Бирюков извинился за "ублюдков" ВСУ - фото 1
"Психанул, сглупил”: Бирюков извинился за "ублюдков" ВСУ

Экс-советник Порошенко Юрий Бирюков извинился за оскорбление военнослужащих ВСУ, проголосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же", – написал Бирюков и попросил прощения.

'Психанул, сглупил”: Бирюков извинился за 'ублюдков' из ВСУ - фото 195940

"Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", - добавил политик.

Напомним, 15 февраля экс-советник Порошенко Юрий Бирюков обозвал "ублюдками" военнослужащих ВСУ, проголосовавших за Владимира Зеленского и пожелал им "вечно быть в совместном патрулировании с сепарами". Больше читайте по ссылке.

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Юрий Бирюков ВСУ Новости Украина
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