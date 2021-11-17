Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає до 20 гривень

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Київ змушений підвищити вартість проїзду у громадському транспорті з 1 січня до 20 гривень.

"Радісну" новину повідомив 15 листопада заступник Кличка Микола Поворозник.

За словами чиновника, міська влада дуже не хоче цього робити, але змушена, бо тільки так зможе забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Інших варіантів нема.

«Нинішня ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП «Київпастранс», економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн. За розрахунками КП «Київський метрополітен», обґрунтований тариф у метро – 22 грн. Проте ми розуміємо, що це велике фінансове навантаження на пасажирів, тому при розрахунку нових тарифів одне із завдань – залишити транспортні послуги диференційованими із системою знижок», – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» вартість поїздки становитиме 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок. Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

«Після підвищення тарифу на користування громадським транспортом вартість проїзду для власників картки киянина (які не мають права на безкоштовний проїзд) становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок. Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками, сплачуватимуть за проїзд від 14,20 грн до 14,50 грн залежно від виду проїзного. А пасажири, які поповнюють електронний квиток, залежно від кількості придбаних поїздок, сплачуватимуть від 15 до 20 грн», – підсумував Микола Поворозник.

Чиновник заявив, що місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення.

«Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами», – сказав Микола Поворозник.

За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів. Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року.