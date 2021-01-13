Против русского "Северного потока-2" готовят новые санкции

Трамп решил все исправить

45-й президент Дональд Трамп решил всем напоследок доказать, что он никакой не агент России, а, как и все порядочные люди, на самом деле ненавидит этих варваров с ядерными ракетами.

Государственный департамент США сообщил европейским компаниям, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске новых санкций от администрации пока действующего президента Дональда Трампа.

"Мы пытаемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно", – на условиях анонимности сказал источник в правительстве США.

По его словам, в четверг или пятницу Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу от России до Германии. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта.

Вероятно, под санкциями может оказаться страховая группа Zurich Insurance Group.

Источники указывают, что последние месяцы европейские компании получали запросы от Госдепа касательно своей роли в строительстве трубы.

Известно, что администрация Трампа выступает против запуска газопровода, который лишит Украину выгодных сборов и усилит влияние России на Европу.

Напомним, что санкции против "Потока" запланированы в бюджете США на 2021 год.