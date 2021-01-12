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Зеленского не пригласили на инаугурацию Байдена: Кулеба объяснил почему

13:59
У Зеленского 20 января будут другие планы - фото 1
У Зеленского 20 января будут другие планы / Офис Президента

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, кто будет представлять Украину на церемонии инаугурации нового главы единственной из оставшихся сверхдержав мира, а также объяснил - почему это не Владимир Зеленский.

В эфире программы «Завтрак с 1+1» Дмитрий Кулеба заявил, что Украину на инаугурации президента США Джо Байдена будет официально представлять только посол нашей страны в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Биография Джо Байдена

При этом министр отметил, что возможные поездки всех остальных лиц на это мероприятие являются частными. И стоят больших денег.

По словам министра, инаугурация всегда является внутренней церемонией, на которой другие страны представлены послами этих стран.

«В этом году не было никаких исключений из этого правила. Посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко получил приглашение представить Украину на инаугурации. Участие никаких иностранных делегаций в ней не предусмотрено. Но уже мне поступают сообщения от некоторых людей, и депутатов в том числе, которые говорят: «Поедем на инаугурацию, помогите въехать (в США). Я хочу подчеркнуть, что такие поездки являются частными, потому что официально страну будет представлять только один человек - это посол Украины», - сказал Кулеба.

Инаугурация 46-го президента США запланирована на 20 января 2021. Кроме Владимира Зеленского на ней точно не будет предшественника Байдена - президента Дональда Трампа. Тот обиделся.

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Джо Байден инаугурация Владимир Зеленский Владимир Ельченко Дмитрий Кулеба Новини Украина
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