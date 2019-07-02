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Протесты против реванша: на Майдане - тысячи человек, а в ГПУ обещают паковать Клюева ФОТО

22:20
Украинцы недовольны реваншем регионалов - фото 1
Украинцы недовольны реваншем регионалов

Во вторник, 2 июля, у здания на Майдане собрались тысячи не согласных с действиями ЦИК и решениями судов украинцев. Все протестующие недовольны реваншистскими процессами рыгов, а последней каплей для выхода людей стали регистрация Анатолия Шария и Андрея Клюева на парламентских выборах.

В то же в ГПУ клятвенно заверяют, что Клюева будут паковать, только лишь его нога ступит на украинскую землю.

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Так, переметнувшийся под крыло команды Зеленского начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пообещал, что экс-главу АП во времена Януковича обязательно задержат, как только он появится на территории страны:

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - пояснил Горбатюк.

Смогут ли это сделать в том случае, если Андрей Клюев пересечет границу, имея депутатский мандат, сотрудник генпрокуратуры не пояснил, хотя ответ очевиден.

Протесты против реванша: на Майдане - тысячи человек, а в ГПУ обещают паковать Клюева ФОТО - фото 183636

В то же время акция протеста в Киеве продолжается, и не без стычек.

Протесты против реванша: на Майдане - тысячи человек, а в ГПУ обещают паковать Клюева ФОТО - фото 183634

Пришедших на митинг с символикой Петра Порошенко немного помяли другие участники мероприятия, поскольку акция против российского реванша была задумана не как пиар какой-либо из политических сил.

Протесты против реванша: на Майдане - тысячи человек, а в ГПУ обещают паковать Клюева ФОТО - фото 183635

В целом же, все проходит довольно спокойно - активисты из числа националистов немного пожгли дымовые шашки, а полицейские пока не бесчинствовали.

Напомним, сегодня волонтер Роман Синицын выразил недовольство в связи с решением ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты Шария и Клюева, призвав всех, кто разделяет его позицию, выйти на Майдан.

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