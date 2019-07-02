Протесты против реванша: на Майдане - тысячи человек, а в ГПУ обещают паковать Клюева ФОТО

Украинцы недовольны реваншем регионалов

Во вторник, 2 июля, у здания на Майдане собрались тысячи не согласных с действиями ЦИК и решениями судов украинцев. Все протестующие недовольны реваншистскими процессами рыгов, а последней каплей для выхода людей стали регистрация Анатолия Шария и Андрея Клюева на парламентских выборах.

В то же в ГПУ клятвенно заверяют, что Клюева будут паковать, только лишь его нога ступит на украинскую землю.

Так, переметнувшийся под крыло команды Зеленского начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пообещал, что экс-главу АП во времена Януковича обязательно задержат, как только он появится на территории страны:

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - пояснил Горбатюк.

Смогут ли это сделать в том случае, если Андрей Клюев пересечет границу, имея депутатский мандат, сотрудник генпрокуратуры не пояснил, хотя ответ очевиден.

В то же время акция протеста в Киеве продолжается, и не без стычек.

Пришедших на митинг с символикой Петра Порошенко немного помяли другие участники мероприятия, поскольку акция против российского реванша была задумана не как пиар какой-либо из политических сил.

В целом же, все проходит довольно спокойно - активисты из числа националистов немного пожгли дымовые шашки, а полицейские пока не бесчинствовали.

Напомним, сегодня волонтер Роман Синицын выразил недовольство в связи с решением ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты Шария и Клюева, призвав всех, кто разделяет его позицию, выйти на Майдан.