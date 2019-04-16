Парад идиотизма продожается: Украинский суд разбанил пропагандиста Шария

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Следом за освобождением Савченко и Рубана, готовивших теракт в стенах Верховной Рады, украинский суд пробил еще одно дно, отменив розыск и заочный арест с агента Кремля Анатолия Шария.

Как сообщают Українські новини со ссылкой на материалы Шевченковского суда города Киева, розыск Шария прекращен, процесс его экстрадиции в Украину прекращен, а дело скандального видеоклоуна отправлено на дополнительное расследование в прокуратуру.

Отметим, что история тянулась с 2011 года, когда Анатолий Шарий (тогда он был журналистом-расследователем) подстрелил человека в кафе McDonalds. Сам Шарий назвал это политическим заказом людей Януковича, сбежал из страны и получил в статус беженца в Литве, позднее он всплыл в интернете во время Революции Достоинства, как комментатор событий в нужном для России свете.

За короткое время Шарий стал очень популярен у так называемой "ваты", его видео активно розгонялись на деньги русских спецслужб и выводились в топы youTube.

Все время он был в розыске и Украина вела переговоры с литовцами об экстрадиции Шария. Поскольку все возможные сроки уже прошли, а государство Украина не удосужилось рассмотреть антиукраинскую деятельность блогера и установить его связи с русской разведкой (которую сам беглец особо и не скрывал), суд принял решение разбанить Шария, сняв его с розыска и отменив его арест.

Отметим, что случилось это практически одновременно с другим громким освобождением - в ночь на вторник, 16 апреля, украинский суд также посчитал, что пора освободить народного депутата Надежду Савченко и "генерала" Владимира Рубана, обвиненных в терроризме. Если кто забыл человека Медведчука - Рубана - задержали, когда он вез арсенал оружия с территории "Л/ДНР" для совершения теракта в Киеве, а Наденьку Савченко – когда та нашла сообщников для его выполнения.

Генеральный прокурор Луценко, комментируя эту ситуацию, отметил, что освобождение особо опасных преступников стало возможно только благодаря тому, что украинская судебная система не реформирована, а реформа саботируется (интересно, кто пять лет это делал?).

Однако сразу два громких события стоит связать в одну цепочку и предположить, что судебная система не только прогнила и не хочет реформироваться, но также разрушен принципы, на которых действовал все эти годы так называемый "департамент Кононенко-Грановского", когда власти лоббировали свою волю через ручных судей.

Теперь же судьи и вся система в ожидании скорой смены власти просто отказываются выполнять указания Банковой, пустив все на самотек. Более того, это происходит на фоне эксцессов и откровенного неповиновения, как например в случае с зашкваренным прокурором Куликом, который открыто пошел против Порошенко, возбудив дела против его окружения.

Есть еще и третий вариант - власть, чувствуя скорые перемены, специально создает эффект адового беспорядка, нагнетая ситуацию и доводя ее до абсурда, однако в этот - самый деструктивный вариант развития событий хочется верить меньше всего.