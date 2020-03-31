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Промоутер назвал новую дату боя Усика с Чисорой

12:40
Усик может выйти на ринг против Чисоры аж в июле - фото 1
Усик может выйти на ринг против Чисоры аж в июле

Из-за пандемии коронавируса точный день поединка именитого украинского боксера с британцем Дереком Чисорой назвать не может никто. Но предварительные договоренности о встрече спортсменов в июле уже достигнуты.

Об этом на странице компании K2 Promotions в Instagram заявили во вторник, 31 марта, промоутеры Усика.

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Как утверждает Александр Красюк, который ведет бывшего абсолютного чемпиоона мира в крузервейте вместе с основателем Matchroom Boxing Эдди Хирном, все будет зависеть от ситуации в мире.

"Бой Александра Усика с Дереком Чисорой перенесен в связи с эпидемией COVID-19. Предварительно, бой состоится в июне", - отметил функционер.

Как известно, запрет на поединок, который планировался на 23 мая на лондонской "Арене О2", наложила британская комиссия по контролю за боксом.

Как известно, фактически предстоящий бой украинца можно считать отборочным перед чемпионским боем между победителем пары Джошуа - Пулев. Так что если Усик сумеет одолеть неслабого соперника, уже в этом году он сможет попытаться отобрать титул у обладателя пояса WBO.

Напомним, в начале ноября Александр Усик объявил о своем согласии выйти на ринг против Чисоры, но уже через неделю вызов тому же спортсмену бросил новозеландец Джозеф Паркер. Впрочем, от последнего предложения команда британца решила отказаться.

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