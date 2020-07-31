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Прокуроры не явились на суд по делу Шеремета

17:00
Прокурорские второй раз подряд сорвали заседание суда по делу Шеремета - фото 1
Прокурорские второй раз подряд сорвали заседание суда по делу Шеремета

В пятницу, 31 июля, представители аваковско-мусорской системы и подчиненные Ирины Венедиктовой в очередной раз сорвали заседание суда по рассмотрению апелляции на незаконное решение посадить Юлию Кузьменко в СИЗО.

Как заявили на странице сообщества Free Dr Kuzmenko в Facebook, сегодня в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать ходатайство адвокатов на решение служителей Фемиды по мере пресечения для Юлии Кузьменко в предыдущей инстанции.

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Уже во второй раз подряд заседание суда не состоялось, поскольку ни один из 13 назначенных по липовому делу прокуроров попросту не явился в суд.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Юлии Кузьменко сегодня уже второй раз не состоялось в связи с неявкой прокуроров. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 11 августа, 11:30", - отметили активисты.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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Юлия Кузьменко Убийство Шеремета Павел Шеремет уголовное дело прокуратура Новости Украина
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