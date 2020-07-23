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Минюст открыл производство против экспертов, подделавших "доказательство" по делу Шеремета

11:20
Обвинения Кузьменко держатся на поддельных экспертизах - фото 1
Обвинения Кузьменко держатся на поддельных экспертизах

Склепанные ментами и прокурорами обвинения против подозреваемых в уголовном производстве об убийстве российского журналиста Павла Шеремета рассыпаются на глазах. Правда, это никак не влияет на политические решения судебно-мусорской системы.

Как написал на своей странице в Facebook адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, представители ведущих институтов, к которым защитники обратились для анализа проведенного ментами "психологического портрета по видеозаписи", назвали эту экспертизу невозможной.

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- Единственным основным доказательством следствия является экспертиза походки Айвон Бирча из Англии (проводится только в трех странах мира, отсутствует методика, отсутствуют "черные ящики", низкое доказательное качество) и портретно-психологическая. Интересно, что именно об этой экспертизе говорили чиновники как о самом неоспоримом доказательстве причастности Кузьменко к совершению убийства Павла Шеремета. Однако когда адвокаты обратились к ряду ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет по видео, а тем более сравнить два видео невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика, - подчеркнул Беспалый.

В то же время адвокат отметил, что министерство юстиции открыло дисциплинарное производство в отношении экспертов, выводы которых использует обвинение.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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