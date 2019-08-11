Прокуроры нашли в Украине судно, которое возило топливо Черноморскому флоту оккупантов

Танкер-нарушитель перерегистрировали в Украине

Утром в субботу, 10 августа, представители прокуратуры Крыма пришли с обыском на корабль "Мария", которое четыре года назад поставляло солярку ЧФ РФ в оккупированный Крым.

Об обыске на судне сообщили в сообщении на официальном Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым.

По данным ведомства, в июне 2015-го года корабль назывался "Вилга" и был замечен в контрабандной перевозке нефтепродуктов для флота страны-агрессора.

Суд по реестрам международного судоходства, танкер недавно был перерегистрирован под флагом Украины с изменением названия на "Марию". На платформе MarineTraffic указано, что сейчас корабль находится в Херсоне.

Туда и наведались правоохранители.

"В ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым проводит обыск в городе Херсон на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", – отметили в прокуратуре.

Обыск, как утверждают следователи, проводили по решению Херсонского городского суда.

Сумели ли стражи порядка найти документы, подтверждающие участие экипажа судна в поставках топлива террористам, неизвестно.

Как известно, после захвата Крыма Верховная Рада объявила все порты полуострова закрытыми, а вход в них любого корабля стал нарушением законов Украины и международных норм судоходства.

Напомним, 25 июля в украинском порту Измаил задержали, а 30 июля по решению суда арестовали российский танкер Nika Spirit, который использовался Россией для блокирования Керченского пролива и трех украинских военных кораблей, а также незаконного силового захвата 24 украинских моряков.