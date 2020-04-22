Профессор химии наладил производство наркотиков: Его схватила СБУ

Профессор химии наладил производство наркотиков: Его схватила СБУ

Служба безопасности Украины задержала организатора наркогруппировки. Им оказался профессор химии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ученый с пособниками наладил производство психотропных веществ: амфетамина, катинона и прекурсора. Две подпольные лаборатории по производству веществ были обустроены в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области.

Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы. Полученный товар наркоторговцы хранили на арендованном складе в Киеве.

Готовую продукцию участники группы предлагали на специальном сайте.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, работница ГПУ приторговывала наркотиками, но недолго.