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Профессор химии наладил производство наркотиков: Его схватила СБУ

15:00
Профессор химии наладил производство наркотиков: Его схватила СБУ - фото 1
Профессор химии наладил производство наркотиков: Его схватила СБУ

Служба безопасности Украины задержала организатора наркогруппировки. Им оказался профессор химии.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ученый с пособниками наладил производство психотропных веществ: амфетамина, катинона и прекурсора. Две подпольные лаборатории по производству веществ были обустроены в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области.

Профессор химии наладил производство наркотиков: Его схватила СБУ - фото 199008

Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы. Полученный товар наркоторговцы хранили на арендованном складе в Киеве.

Готовую продукцию участники группы предлагали на специальном сайте.

Профессор химии наладил производство наркотиков: Его схватила СБУ - фото 199009

На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, работница ГПУ приторговывала наркотиками, но недолго.

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