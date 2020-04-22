Профессор химии наладил производство наркотиков: Его схватила СБУ
Служба безопасности Украины задержала организатора наркогруппировки. Им оказался профессор химии.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Ученый с пособниками наладил производство психотропных веществ: амфетамина, катинона и прекурсора. Две подпольные лаборатории по производству веществ были обустроены в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области.
Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы. Полученный товар наркоторговцы хранили на арендованном складе в Киеве.
Готовую продукцию участники группы предлагали на специальном сайте.
На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, работница ГПУ приторговывала наркотиками, но недолго.