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Бывшего регионала обвинили в миллиардном хищении средств "Укрсиббанка"

12:00
Святашу грозит тюремный срок - фото 1
Святашу грозит тюремный срок

Во вторник, 8 октября, прокуратура Киева объявила о подозрении в уголовном преступлении нардепу четвертого-восьмого созывов от "Партии регионов" и группы "Возрождение" Дмитрию Святашу.

Политик, как утверждает следствие, с 2008 по 2018 год был организатором масштабных хищений АО "Укрсиббанк" путем взятия "левых" кредитов.

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Действовал Святаш вместе с работниками группы компаний "АИС" по предварительному сговору.

Схема работы нардепа-махинатора была весьма простой: подставные фирмы оформляли кредиты, а деньги оседали на счетах депутата и его подельников.

- Экс-нардепу инкриминируют совершение преступлений по части четвертой статьи 190 УК Украины - "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах" и по част итретьей статьи 27, части третьей статьи 358 - "Подделка официального документа с целью использования его как подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц", - отметили в прокуратуре Киева.

Известно, что когда кредиторы пытались вернуть деньги через суд, Святаш сумел организовать системное давление на судей, прокуратуру и антикоррупционные органы, лишь бы не платить по счетам.

Общая сумма убытков "Укрсиббанка" составляет 1,1 миллиарда гривен.

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