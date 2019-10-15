Формула Штайнмайера Евро 2020 Владимир Зеленский война на Донбассе

The Guardian зашкварились из-за "фашиствующих молодчиков" из Азова (ФОТО)

17:00
В The Guardian исправили ошибку - фото 1
В The Guardian исправили ошибку

После вчерашних маршей защитников Украины, которые прошли в центре столицы, за подписью базирующегоя в Москве репортера Эндрю Рота топовое британское издание опубликовало статью об "ультраправых националистах".

Репортаж британского журналиста мгновенно вызвал волну критики в соцсетях, мол, работники российских ячеек международных газет не могут адекватно оценивать ситуацию в Украине.

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И хотя это утверждение, в общем, является чистой правдой, оказалось, что заголовок придумали работники лондонской редакции.

The Guardian зашкварились из-за 'фашиствующих молодчиков' из Азова (ФОТО) - фото 189632

В итоге шкваранувшееся британское издание быстро отреагировало на критику и внесло правки в текст. В итоге "правые националисты" исчезли из заголовка, который в переводе стал звучать так: "Тысячи людей маршрируют в Киеве против мирного плана на востоке Украины".

The Guardian зашкварились из-за 'фашиствующих молодчиков' из Азова (ФОТО) - фото 189634

При этом название столицы британцы написали грамотнее, чем Юлия Мендель - Kyiv.

Что же касается самой статьи, в общем и целом, Рот не стал повторять все клише кремлевской пропаганды, но при этом не слишком уж лестно отзывался о деятельности марширующих ветеранов "Нацкорпуса" и "Азова".

Напомним, вчера, в День защитника Украины, по центру Киева прошли два марша, один из которых был посвящен годовщине созданиа УПА, а второй - непосредственно празднику боронящих страну от российского супостата.

Требования участников обоих шествий были абсолютно идентичными: не допустить воплощения в жизнь "формулы Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на территории "ДНР" и "ЛНР" без фактического возвращения под контроль наших границ.

The Guardian зашкварились из-за 'фашиствующих молодчиков' из Азова (ФОТО) - фото 189635

Кроме того, ветеранам и патриотам не нравится попытка Зе команды договориться с Путиным и согласиться на любые его условия ради эфемерной победы на переговорах "нормандской четверки". Именно в рамках этих попыток услужить террористов в ОПУ запланировали отвести войска ООС от Золотого и Петровского в Луганской области.

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СМИ журналисты День защитника Украины Владимир Зеленский война на Донбассе терроризм "ЛНР" ДНР Новости
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