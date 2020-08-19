Притула решил уйти из актерской профессии

Притула уходит из "Варьятов"

В среду, 19 августа, шоумен Сергей Притула заявил о том, что намеревается посвятить себя новой деятельности. Судя по всему, артист намекает на желание с головой уйти в политику.

В интервью "Левому берегу" телеведущий, волонтер и лидер "Вар’яти-шоу" отметил, что после съемок последнего сезона юмористического шоу он собирается покинуть актерскую профессию.

- Я объявлю о своем выходе из коллектива "Варьятов" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно делать, учитывая, что я 10 лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора, - подчеркнул артист.

Будет ли Притула работать на родном для него "Новом канале" в случае провала политической карьеры, неизвестно.

К слову, предстоящая попытка шоумена стать мэром Киева может считаться его вторым походом в политику по схеме Святослава Вакарчука. Только, в отличие от своего соратника по партии "Голос", Притула изначально располагался на таком месте в списках, что никак не мог попасть в Верховную Раду. Впрочем, поделившись с созданной фронтменом "Океана Ельзи" своей репутацией, он исчез из политикума, пока заново не всплыл как кандидат от того же "Голоса" на пост градоначальника столицы.

Особых шансов победить Виталия Кличко, судя по рейтингам, у Притулы нет. Но, как и в случае с парламентскими выборами, он вполне способен сыграть роль оттаскивающего чужие голоса.

Напомним, СМИ сообщали о тайных встречах Сергея Притулы с главой ОПУ Андреем Ермаком. Предположительно, именно фигуру шоумена "Слуга народа" будто бы и хотела выдвинуть для противодействия Виталию Кличко, но эти слухи не подтвердились и в июле Зе команда представила своим кандидатом Ирину Верещук, которая явно не способна составить действующему мэру хоть какую-то конкуренцию.