Владимир Зеленский Владимир Холодный Карантин в Украине B2B Jewerly Беларусь война на Донбассе Досье

Пристайко заявил о необходимости отказаться от идеи освобождения Донбасса

18:00
Пристайко наговорил лишнего - фото 1
Пристайко наговорил лишнего

Примкнувший год назад к Зе команде дипломат, побывавший в кресле министра иностранных дел, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, и сосланный послом в Великобританию, рассказал о своем "гениальном" видении решения проблемы войны.

В интервью "Европейской правде" Пристайко попытался пояснить, что нужно делать Украине в случае провала минских соглашений и отказа от размещения на Донбассе миротворцев.

Кулеба официально пригласил США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

По словам дипломата, в таком случае, а он непременно наступит ввиду бесполезности переговоров с желающим воевать Путиным, Украине "нужно временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе".

- Если мы на время забудем о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались, - заявил Пристайко. - Нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль на Донбассе, если для этого надо будет отказаться от движения на Запад. Да, возможно эта идея будет воспринята как измена, но я предложил ее президенту Зеленскому.

Рассуждая о сложности ситуации, в которую Украину фактически поставил Путин, посол нашей страны в Британии заявил о трех вариантах развития событий: продолжение сдачи национальных интересов путем уступок в ходе минских переговоров, а когда даже в Зе команде признают бесполезность процесса, прибегнуть к миротворческой миссии. По словам Пристайко, российские террористы наверняка наложат вето в ходе голосование за размещение голубых касок на оккупированных территориях. После этого, как говорит бывший министр, Украине придется признать, что восстановление суверенитета невозможно.

Почему человек, который официально представляет нашу страну позволяет себе призывать к подобным действиям, а не говорит о возможном поиске других рычагов воздействия на террористов для возвращения отобранных оккупантами территорий, не ясно. Официальной реакции МИД или Банковой на такие откровения Пристайко еще нет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Вадим Пристайко МИД Украины война на Донбассе терроризм ДНР "ЛНР" Минские соглашения Новости
Без Табу
Другое на тему
В Украине не будут реально усиливать карантин - фото 1
В Кабмине отказались от возможного жесткого карантина из-за коронавируса
17:00
Пан Вовк смеется над украинским правосудием - фото 1
Импотенты из САП закрыли дело о хищениях по формуле «Роттердам плюс»
16:10
Синдзо Абэ уходит в отставку - фото 1
Премьер-министр Японии объявил об уходе в отставку
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30