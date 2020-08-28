Пристайко заявил о необходимости отказаться от идеи освобождения Донбасса

Пристайко наговорил лишнего

Примкнувший год назад к Зе команде дипломат, побывавший в кресле министра иностранных дел, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, и сосланный послом в Великобританию, рассказал о своем "гениальном" видении решения проблемы войны.

В интервью "Европейской правде" Пристайко попытался пояснить, что нужно делать Украине в случае провала минских соглашений и отказа от размещения на Донбассе миротворцев.

По словам дипломата, в таком случае, а он непременно наступит ввиду бесполезности переговоров с желающим воевать Путиным, Украине "нужно временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе".

- Если мы на время забудем о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались, - заявил Пристайко. - Нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль на Донбассе, если для этого надо будет отказаться от движения на Запад. Да, возможно эта идея будет воспринята как измена, но я предложил ее президенту Зеленскому.

Рассуждая о сложности ситуации, в которую Украину фактически поставил Путин, посол нашей страны в Британии заявил о трех вариантах развития событий: продолжение сдачи национальных интересов путем уступок в ходе минских переговоров, а когда даже в Зе команде признают бесполезность процесса, прибегнуть к миротворческой миссии. По словам Пристайко, российские террористы наверняка наложат вето в ходе голосование за размещение голубых касок на оккупированных территориях. После этого, как говорит бывший министр, Украине придется признать, что восстановление суверенитета невозможно.

Почему человек, который официально представляет нашу страну позволяет себе призывать к подобным действиям, а не говорит о возможном поиске других рычагов воздействия на террористов для возвращения отобранных оккупантами территорий, не ясно. Официальной реакции МИД или Банковой на такие откровения Пристайко еще нет.