Кулеба официально пригласил США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Кулеба встретился с заместителем госсекретаря США

В четверг, 27 августа, из уст официального представителя Украины впервые прозвучало приглашение Штатам для создания и участия в работе международной площадки, нацеленной на деоккупацию захваченного русскими полуострова.

Об этом сегодня заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины, с предложением о создании платформы выступил Дмитрий Кулеба на встрече с первым замом государственного секретаря США Стивеном Биганом.

При этом министр не просто выступил с инициативой об учреждении призванного давить на русских органа, но еще и настоял на том, чтобы Штаты полноценно принимали участие в его работе.

- Отдельная часть диалога касалась временно оккупированных Россией территориий востока Украины и Крыма. Дмитрий Кулеба рассказал собеседнику о процессе создания Крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова и призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней, – отметили в ведомстве.

Напомним, об отсутствии вообще какой-либо площадки, нацеленной на выход русских оккупантов из Крыма не так давно говорил президент Владимир Зеленский.

К слову, вопрос деоккупации полуострова на самом деле весьма редко звучит на международной арене, хотя куда более частые обсуждения решения конфликта на Донбассе оказались совершенно бесполезными, поскольку Путин прекращать войну не намерен. В принципе, заставить русских вывести свои войска из Крыма исключительно переговорами будет также невозможно.