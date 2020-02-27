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Принуждение к оккупации: Лукашенко пожаловался на угрозы Кремля

Вчера, 23:00
Лукашенко недоволен агрессией России - фото 1
Лукашенко недоволен агрессией России

Александр Лукашенко находится в сложной ситуации, в которую сам загнал и себя, и государство. Желающий поглотить Беларусь агрессивный сосед заставляет официальный Минск согласиться на интеграцию двух стран.

Впрочем, сколько-нибудь серьезным образом трепыхаться и выйти из-под орбиты влияния Москвы Лукашенко все же не намеревается.

Россия вторгнется в Беларусь – заявление

Как заявил в четверг, 27 февраля, белорусский лидер, его страна к созданию одного государства из двух готова, но только если это будет происходить без такого принуждения, которое существует в данный момент.

- Весьма удивительно, что заставлять интегрироваться Россия начала именно Беларусь, ведь еще при первом президенте РФ мы инициировали интеграцию двух государств, экономик, жизни людей, при сохранении отдельного суверенитета и территориальной целостности. Тогда мы вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять независимость. При всех трудностях в те времена мы находили выходы из сложных вопросов. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и суматоха. И, как я уже сказал, принуждение к интеграции.

Отметим, что в последнее время отношения между Беларусью и Россией действительно ухудшились. На данный момент страны все еще не договорились по нефтяному вопросу: с 1 января 2020 года Беларуский концерн "Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России из-за провала переговоров между РБ и российскими нефтекомпаниями. Как результат, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти замену сырью из РФ.

А происходит эта экономическая война на фоне интеграционных идей Путина, который еще в середине прошлого года отправлял Медведева договориться об условиях создания единого государства. При этом интересы Беларуси, разумеется, никто не учитывал.

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