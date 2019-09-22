Принтер – хорошо, а МФУ – лучше: почему многофункциональное устройство нужно в офисе

Мультифункциональное устройство - симбиоз принтера, сканера и факса

Лучший способ сократить расходы в офисе – замена отдельно стоящих устройств для создания сканов и копий документов на универсальное лазерное МФУ.

Мультифункциональное устройство выполняет функции сразу нескольких полезных девайсов. Оно заменяет принтер, сканер и даже факс, но экономия пространства – далеко не единственное преимущество такой альтернативы.

Рациональное приобретение: почему покупка МФУ – лучшая инвестиция в будущее офиса

На сайте www.moyo.ua подобрать МФУ лазерное HP можно для офиса любого масштаба. В каталоге представлены и модели средней мощности, и производительные устройства премиум-класса.

Целесообразность использования многофункциональных устройств в рабочих целях обусловлена:

Ощутимой выгодой. На первый взгляд может показаться, что МФУ – это чрезмерно дорогостоящее приобретение. Чтобы убедиться в обратном, достаточно суммировать стоимость бюджетного копировального аппарата, недорогого сканера и принтера, а полученную цифру сравнить с ценой девайса типа «все в одном».. Простые подсчеты покажут, что покупка МФУ для современного офиса рациональнее. Эргономичностью. МФУ занимает намного меньше свободного пространства, чем несколько приборов для печати. Использовать его гораздо удобнее, поскольку все полезные функции сконцентрированы в одном аппарате , а элементы управления копировальной системой, принтером и сканером расположены на одной и той же панели Легкостью обслуживания. Эксплуатация МФУ подразумевает использование одних и тех же расходных материалов для печати, сканирования и копирования. На поиски совместимых тонер-картриджей и бумаги оптимального качества для МФУ уходит гораздо меньше свободного времени, чем на подбор отдельных "расходников" для нескольких разных девайсов. Высокой эффективностью. МФУ позволяют в несколько раз сократить время работы с документами и повышают продуктивность сотрудников офиса, ведь они могут одновременно сканировать, распечатывать и получать важные письма. К тому же, компактные мультифункциональные устройства можно устанавливать даже в небольших помещениях. Надежностью и долговечностью. Устройства с широким спектром поддерживаемых функций выходят из строя гораздо реже, чем самостоятельные принтеры и сканеры. Подобная закономерность обусловлена уменьшенным количеством движимых элементов, предназначенных для приема бумаги, нанесения красящего вещества и выдачи готовых отпечатков.

Причины, которые мотивируют обустраивать офисы МФУ, это экономия времени, пространства и финансовых средств, повышение продуктивности и возможность создания комфортных условий для сотрудников.