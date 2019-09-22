Принтер – хорошо, а МФУ – лучше: почему многофункциональное устройство нужно в офисе
Лучший способ сократить расходы в офисе – замена отдельно стоящих устройств для создания сканов и копий документов на универсальное лазерное МФУ.
Мультифункциональное устройство выполняет функции сразу нескольких полезных девайсов. Оно заменяет принтер, сканер и даже факс, но экономия пространства – далеко не единственное преимущество такой альтернативы.
Рациональное приобретение: почему покупка МФУ – лучшая инвестиция в будущее офиса
На сайте www.moyo.ua подобрать МФУ лазерное HP можно для офиса любого масштаба. В каталоге представлены и модели средней мощности, и производительные устройства премиум-класса.
Целесообразность использования многофункциональных устройств в рабочих целях обусловлена:
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Ощутимой выгодой. На первый взгляд может показаться, что МФУ – это чрезмерно дорогостоящее приобретение. Чтобы убедиться в обратном, достаточно суммировать стоимость бюджетного копировального аппарата, недорогого сканера и принтера, а полученную цифру сравнить с ценой девайса типа «все в одном».. Простые подсчеты покажут, что покупка МФУ для современного офиса рациональнее.
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Эргономичностью. МФУ занимает намного меньше свободного пространства, чем несколько приборов для печати. Использовать его гораздо удобнее, поскольку все полезные функции сконцентрированы в одном аппарате , а элементы управления копировальной системой, принтером и сканером расположены на одной и той же панели
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Легкостью обслуживания. Эксплуатация МФУ подразумевает использование одних и тех же расходных материалов для печати, сканирования и копирования. На поиски совместимых тонер-картриджей и бумаги оптимального качества для МФУ уходит гораздо меньше свободного времени, чем на подбор отдельных "расходников" для нескольких разных девайсов.
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Высокой эффективностью. МФУ позволяют в несколько раз сократить время работы с документами и повышают продуктивность сотрудников офиса, ведь они могут одновременно сканировать, распечатывать и получать важные письма. К тому же, компактные мультифункциональные устройства можно устанавливать даже в небольших помещениях.
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Надежностью и долговечностью. Устройства с широким спектром поддерживаемых функций выходят из строя гораздо реже, чем самостоятельные принтеры и сканеры. Подобная закономерность обусловлена уменьшенным количеством движимых элементов, предназначенных для приема бумаги, нанесения красящего вещества и выдачи готовых отпечатков.
Причины, которые мотивируют обустраивать офисы МФУ, это экономия времени, пространства и финансовых средств, повышение продуктивности и возможность создания комфортных условий для сотрудников.