Приговоренных к пожизненному и выпущенных Зеленским террористов объявили в розыск

В пятницу, 25 сентября, Харьковский апелляционный суд удовлетворил ходатайство родственников погибших в теракте возле Дворца спорта и объявил осужденных за убийство четырех человек.

Об этом заявил адвокат Олег Головков, который представляет в суде интересы погибших в результате подрыва взрывпакета во время марша патриотов в 2015-м году.

По словам юриста, осужденные к пожизненному лишению свободы Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков нарушили личное обязательство. Именно под честное слово террористов-убийц отпустили на свободу в конце декабря прошлого года после звонка в суд из Офиса президента. Зеленскому нужно было организовать обмен пленными, а среди требуемых Кремлем преступников находились и обсужденные к пожизненному заключению злоумышленники.

- Удовлетворено ходатайство об объявлении их в розыск и, соответственно, рассмотрение дела приостановлено до их задержания и доставки в суд, - отметил адвокат. - Все трое нарушили личное обязательство, изменив место пребывания и не сообщили об этом в суд или орган досудебного расследования. Также они должны были появиться в суд по первому требованию, но не сделали этого.

Напомним, 22 февраля 2015-го года во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, в Харькове прогремел взрыв. На месте ЧП погибли известный харьковский активист Игорь Толмачев и подполковник полиции Вадим Рыбальченко. Через день в больнице скончался 15-летний Даниил Дидик, который получил открытую черепно-мозговую травму. Также в больнице скончался 18-летний студент Николай Мельничук.

Еще 9 человек получили ранения.

Организаторов и исполнителей теракта нашли, поймали и приговорили к максимальному сроку наказания. Но по требованию Путина их отпустили.