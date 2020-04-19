Помилованный Зеленским разбойник вернулся в Киев из оккупации и занялся любимым делом

Обменный материал не перестает удивлять / Пресс-служба президента

История полная слез и печали - с прологом и эпилогом.

На Новый 2020 год произошел большой обмен между Украиной и донбасскими террористами. К оккупантам были отправлены террористы, их пособники, а также простые преступники. В их числе был уроженец Запорожья Илья Маслов. Этот мужчина был минимум трижды судим в Украине. Он получил два приговора в 2016 году, один – в 2019 году и должен был отсидеть всего 8 лет и 1 месяц. Также за ним целый криминальный след в России, однако никаких “политических” статей.

29 декабря 2019 года, Маслов был освобожден из колонии как помилованный президентом Зеленским и уехал в оккупированный Донецк.

В “ДНР” он долго решил не оставаться и уже 23 января, Маслов попытался заехать в РФ. Но его не пустили, потому что Маслову запрещен въезд в Россию до февраля 2021 года. Оккупанты резонно рассудили, что у них такого добро хватает и без Маслова.

Тогда Маслов вернулся в Украину и совершил по меньшей мере один разбой, который уже признан судом. Кроме того, в 2020 году на мужчину открыли еще три аналогичных дела, которые также переданы в суды.

Знакомимся ближе с участниками новогоднего обмена:

Маслов уже успел получить приговор за разбой, совершенный им 1 февраля 2020 года. Согласно фабуле дела, он нашел в сети номер телефона проститутки и договорился о встрече у нее дома.

Там с помощью своего обаяния и ножа попытался ее ограбить. Потерпевшая оказала сопротивление, поэтому преступник выбежал из дома без обуви и верхней одежды, оставив свой нож, скрылся эффектно - на такси. Он успел похитить 1600 гривен и телефон стоимостью 3499 гривен.

Горе-разбойника поймали через 4 дня после преступления. В суде он подтвердил все обстоятельства, признал вину и сказал, что, учитывая вид деятельности своей жертвы, думал, что она не обратится к правоохоранителям, однако не учел уровня ее сознательности.

Суд вдаваться в детали не стал и выписал мужчине семь лет тюрьмы.

Впрочем, есть вероятность, что Маслов не отбудет весь срок, ведь его скоро могут вновь обменять в “ДНР”. Он полностью подходит под описания “героя” недореспублики.