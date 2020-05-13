Зеленский решил судьбу "Вконтакте" в Украине: Что изменится?

Зеленский решил судьбу Вконтакте в Украине: Раскрыты детали

Президент Владимир Зеленский решил, разрешать ли работу соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" на территории Украины.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на инсайд.

"Да, планируется продлить запрет "Вконтакте" и "Одноклассников", - отметил источник.

Отметим, что российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" попали под запрет в 2017 г., однако это не помешало им оставаться одними из самых популярных сайтов в Украине. Правда, в последнее время их рейтинг стремительно катится вниз.

Во-первых, многие украинцы нашли замену этим ресурсам, во-вторых, после ухода Павла Дурова, "ВК" переживает огромный идейный кризис.

Напомним, сеть "Вконтаке" поздравила россиян с Новым годом на украинском языке.