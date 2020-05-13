Зеленский решил судьбу "Вконтакте" в Украине: Что изменится?
Зеленский решил судьбу Вконтакте в Украине: Раскрыты детали
Президент Владимир Зеленский решил, разрешать ли работу соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" на территории Украины.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на инсайд.
"Да, планируется продлить запрет "Вконтакте" и "Одноклассников", - отметил источник.
Отметим, что российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" попали под запрет в 2017 г., однако это не помешало им оставаться одними из самых популярных сайтов в Украине. Правда, в последнее время их рейтинг стремительно катится вниз.
Во-первых, многие украинцы нашли замену этим ресурсам, во-вторых, после ухода Павла Дурова, "ВК" переживает огромный идейный кризис.
Напомним, сеть "Вконтаке" поздравила россиян с Новым годом на украинском языке.
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