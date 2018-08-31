Причерноморские каникулы: Как фавориты президентской гонки окучивали Одессу

18:10 , Сегодня , Сегодня

Выборы скоро / Пресс-служба Юлии Тимошенко

Обозреватель «Без Табу» следил за визитами в Одессу политических тяжеловесов – Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко. Кроме привычной демагогии и популизма автор выявил кое-что любопытное.

Сразу уточним – термин «фавориты избирательной кампании» в отношении Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко, которые поочередно прокатились по Югу страны в последние летние дни, не какая-то авторская отсебятина. Последние социологические данные (купленные, заказные и рисованные - все дают приблизительно похожую картину. Все, кроме тех, конечно, что заказывал Мирослав Олешко, ставят кандидатов от так называемого «демократического лагеря» на соседние и, что любопытно, высокие позиции. Тем интереснее было понаблюдать за их риторикой в сторону всё ещё специфической и местами непростой Одессы.

Начнем с более свежего визита. Второй раз за лето 2018 Юлия Тимошенко приехала на разведку в Одессу. Хотя приезд 30 августа носил вполне практичный характер – лидер «Батькивщины» планировала посетить сессию областного совета. Ту самую, которую перенесли с 21 на 30 августа. Ту самую, на которой ситуативная коалиция БПП+«Оппоблок» должна была отправить в отставку первого зампреда председателя облсовета, однопартийца Юлии Владимировны - бизнесмена Олега Радковского. Но, узнав о планах Тимошенко, аппарат облсовета быстренько сориентировался и перенес сессию сначала на 31 августа, а затем (а вдруг Юлия Тимошенко осталась бы и на второй день в Одессе?) от греха подальше и вовсе - на 11 сентября. Пришлось экс-премьер-министру срочно корректировать планы. Так, в 10 утра вместо сессионного зала пришлось спустится на фотосессию к морю. Одна фотография лучше всего передает смысл визита кандидата в президенты в Одессу:

Вряд ли Тимошенко приедет снова спасать Олега Радковского. План поездки провален, цель недостигнута, эпатажно выступить перед депутатами областного совета, ударить туфлей Louis Vuitton по трибуне не получилось. Встречи с малочисленной группой портовиков, какие-то сладкие обещания о сохранении портов в государственной собственности, а также обещание переписать Конституцию и созвать всех на референдум, выдали в Тимошенко не очень современного и совсем негибкого политика. Она бы еще за статус государственного языка взялась или членство в НАТО. Зато заигрывание порошенковцев и оппозиционеров помогло ветерану украинской избирательной кампании, наконец, понять – если и идти на выборы, то самостоятельно. Без блоков, слияний и «каневских четверок»

Запасной вариант кандидата

Впрочем, даже в такой наспех переделанной унылой программе был забавный момент общения Юлии Тимошенко с журналистами президентского канала. Неподготовленный репортер из «Прямого» решила подловить вождя «Батькивщины» на отношении той к затратным избирательным кампаниям. Но не так с бумажки прочитала вопрос и села в лужу. Все-таки баттлы с малограмотными подставками для микрофона остаются сильной стороной Юлии Владимировны.

Тимошенко отправляет в нокаут журналистку "Прямого" - видео:

Удивительно другое – за день в Одессе Тимошенко не засветилась ни на одном из полутордесятков региональных телеканалов. Неужели медиамагнаты Одессы (Киван, Кивалов, Галантерник, Гончаренко и другие) зажгли перед Юлией Владимировной красный свет? Может, у нее и ее отнюдь не тайных покровителей не хватило денег на засев студийной территории?

Всё это вдвойне странно, с учетом результативного в этом плане визита в Одессу бывшего коллеги Тимошенко по кабмину Анатолия Гриценко. Тот, приехав на юг страны в середине августа, за один день обошел ШЕСТЬ телеканалов. Как сообщают источники «Без Табу» в одесской медиа-среде, пиар-служба «полковника» разослала в редакции после заключения коммерческого договора самые настоящие темники.

«Военному эксперту с огромным жизненным опытом и знанием иностранных языков» нужно было задавать вопросы, которые подчеркивали бы его компетенцию во всем, выводили его на критику нынешней власти. И только после того, как в редакциях проявили единодушии в плане «не лепить ангела» из одного из могильщиков украинской армии, пиарщики «первого непроходного» немного пошли на уступки.

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К слову, речь Гриценко на этих эфирах снова не отличалась глубокомыслием. «Оффшоры», «Мальдивы», «Липецкая фабрика» и так далее. Забавно, что «полковник» тем самым пытается завладеть умами молодой аудитории, которая просто не помнит следов его деяний. «Успешные» переговоры со Святославом Вакарчуком – из этой оперы. Сам Вакарчук особо обо всем не рассказывает, пытаясь до последнего оставаться человеком творчества. Однако сложилось впечатление, что с Гриценко ему не по пути.

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Василий Бондаренко, Без Табу