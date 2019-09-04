"Президента" Крыма обокрали после комы

"Президента" Крыма обокрали после комы

В понедельник, 2 сентября, "экс-президент" Крыма Юрия Мешков впал в кому и был обворован.

О состоянии "политика" и равнодушии российских властей сообщила его дочь Марианна Мешкова.

"Прошу считать это официальным заявлением. Почему консульство России в Алании не предпринимает никаких шагов? Где консул? Почему турки не выводят, как обещали, Мешкова из искусственной комы? Почему до сих пор консульство не переправило своего гражданина на Родину? Почему гражданин России брошен на произвол судьбы в Турции?", - вопрошала дочь Мешкова в Facebook.

Позже "экс-президент" все же пришел в сознание.

По данным источников, на траты на лечение должны быть изьяты со страхового полиса туриста. Однако злой рок продолжал преследовать горе-"президента".

"Папина супруга пошла в ресторан отеля, там украли из сумки все: документы ее и папины, деньги, карты, телефон. Говорит, к ней подсели соотечественники, будто пожалели, ей стало плохо, потом ее отнесли в номер. Когда проснулась, обнаружила пропажу всего - даже папины водительские права и проездной на метро вытащили", - рассказала Мешкова.

Немного погодя ситуация все же частично разрешилась.

"Документы подкинули утром в номер. Отель "Азур" самый приключенческий отель в Алании, ей Богу! Хамство и воровство, если вам этого не хватает - вам туда", - заявила дочь россиянина.

Для справки

Юрий Мешков (род. 1945 г.) – уроженец Днепропетровской области, юрист, "первый президент Крыма" (1994-1995 гг.). Выступал за сближение АРК с Россией вплоть до присоединения."Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал". В марте 1995 г. должность президента Крыма была упразднена. Чувствуя, что запахло жаренным, "экс-глава" собрал чемоданы и уехал в Россию. В 2011 г. вернулся в Украину, где наговорил лишнего и привлек внимание СБУ. Решением суда «политика» решили депортировать. Но в 2014 г. он снова вернулся.

С 2016 г. почетный кандидат "Миротворца" на принудительное лечение в местах особого режима.

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