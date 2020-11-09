Президент Зеленский и глава его Офиса Ермак заболели коронавирусом

Президент Зеленский не уберегся от коронавируса / Офис президента

Первые лица страны - президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которого называют теневым главой государства, синхронно заболели коронавирусом.

О своей болезни президент сообщил лично - 9 ноября на своей странице в телеграмме. Сейчас президент чувствует себя хорошо.

Зеленский рассказал, что из симптомов коронавируса у него есть лишь повышенная температура – 37,5.

Тем не менее, он намерен уйти на самоизоляцию и дистанционно исполнять обязанности президента.

Сообщение президента

Отметим, что такое житейское событие, как болезнь президента, не обошлось без скандала - пресс-секретарша президента Юлия Мендель в очередной раз нафакапила, не сумев объяснить словами свои мысли относительно данной ситуации.

Юлия Мендель "гонит"

Также стало известно, что коронавирус и у главы Офиса президента Андрея Ермака. Чиновник доверил важную новость фейсбуку. Ермак подчеркнул, что будет оставаться на самоизоляции, однако будет работать дистанционно - для этого у него есть все условия. По словам Ермака, на неделе пройдет видеовстреча советников лидеров нормандского формата.

Напомним, в июне 2020 года коронавирусом переболели жена президента Елена Зеленская и их сын Кирилл. Во время болезни первая леди находилась на амбулаторном лечении. Дома она изолировалась от остальных членов своей семьи.

Впоследствии стало известно, что у Зеленской обнаружили двустороннюю пневмонию средней степени тяжести – ее отвезли в больницу. В то же время сам президент во время болезни жены находился на самоизоляции.