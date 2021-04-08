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Нехай окупанти казяться: Президент побував на передовій

Вчера, 18:14
Зеленський на передовій - фото 1
Зеленський на передовій / ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донбас та побував на передньому краї оборони.

Перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які служать на бойових позиціях. Захисники розповіли Президенту про ситуацію на фронті, де нині активізувались росйські окупанти.

«Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу», – сказав Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях за суверенітет і незалежність України.

Глава держави вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки.

Володимир Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Президент відзначив високу якість страв, якими годують військових.

За 200 кілометрів від цього місця росіяни створюють потужнє угруповання своїх військ і, можливо, готують наступ.

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Офіс Президента України
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