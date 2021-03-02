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Президент України зробив щеплення від коронавірусу

13:10
Це було непросте рішення - фото 1
Це було непросте рішення / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донбас був вакцинований від коронавірусу.

Він отримав перше щеплення британською вакциною Covishield, виробленою в Індії за зразками AstraZeneca.

«Отримав щеплення від COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як верховний головнокомандувач», - написав президент у Twitter.

Президент України зробив щеплення від коронавірусу - фото 207293
Зеленський на передовій боротьби з коронавірусом
Зазначимо, що індійська вакцина наразі викликає нарікання та сумніви - у соцмережах з'явилось чимало чуток, що ставлять під сумнів її якість. Цим користаються окремі політики, щоб раскачати ситуацію. Вакцинація йде мляво - наразі щеплення зроблені трохи більше ніж 3000 українців.
В таких умовах президенту нічого не залишилось, як ризикнути, не чекаючи більш надійний Пфайзер.
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