Володимир Зеленський война Досьє

Президент України вимагає від світу рішучих кроків, щоб зупинити Росію

13:34
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Президент України / ОПУ

У п'ятницю, 25 лютого, Президент України Володимир Зеленський звернувся до всього світу по допомогу проти агресора - Росії.

У своєму емоційному виступі Президент звинуватив міжнародну спільноту у повільному реагуванні на повномасштабне вторгнення Росії — "Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?"

Водночас Зеленський і подякував партнерам за вже введені санкції, проте, зауважив, що цього мало для того, щоб зупинит вбивста українців. "Але російські танки все ще стріляють по житлових будинках у наших містах"

Анулювання віз для росіян, відключення від SWIFT, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба: "Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу усій Європі. Треба діяти без зволікань"

Зеленський закликав європейців приходити до посольств України у своїх столицях і пропонувати допомогу. "Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше – більше фінансової, більше військової допомоги. Бо ця допомога – це допомога вам"

"Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей"

"А тепер я хочу звернутися до Збройних Сил України. Стійте міцно. Ви все що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу"

Звернення Президента України:

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Українська правда
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