Президент України привітав з Днем Єднання

Президент України Володимир Зеленський / ОПУ

У середу, 16 лютого, в День єднання президент України Володимир Зеленський опублікував телезвернення.

"Великий народе великої країни, добрий ранок тобі! Сьогодні важливий день - День єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об'єднує нас єдине бажання: жити в мирі, щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право. Бо ми в себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде любити так, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом, зможемо наш дім захистити", - звернувся очільник держави до українців.

"З днем єднання, синьо-жовті, з днем єднання, Україно! Схід, Захід, Південь, Північ звучить тільки разом, але звучить сильно", - додав Зеленський.

У День єднання на провідних загальнонаціональних та регіональних телеканалах проходить Марафон єднання #UAразом. Всі телеканали країни сьогодні фактично мовлять однією картинкою. Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців.

Марафон єднання - дивіться онлайн: