Президент Украины отжег в Лиге Смеха – яркие ФОТО

Президент Украины отжег в Лиге Смеха – яркие ФОТО

В субботу, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский решил тряхнуть недавней стариной и посетить Лигу Смеха.

Об этом сообщают интернет-пользователи в Facebook.

Владимир Зеленский появился на сцене, когда одна из команд исполняла песню, но всю идиллию нарушил Евгений Кошевой – комик отобрал у президента микрофон.

Тот притворно возмутился и спустился в зал смотреть шоу вместе с женой.

Напомним, впервые в истории шоу "Вечерний квартал" прошло без участия Владимира Зеленского. Теперь "главным" заправилой станет Евгений Кошевой.

Сьемки нового выпуска шоу прошли в мае на территории Турции. СМИ уже известны некоторые подробности спектакля.

Все будет выглядеть следующим образом: на сцену выйдут участники коллектива, после чего Кошевой усядется на трон и издаст свой первый указ.

"Теперь я отпускаю волосы, а вы все бреете головы", - скажет шоумен.

